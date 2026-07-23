米Google Playで競合ストアが掲載可能に　裁判命令の「カタログ開放」始動も配信制御はGoogleが維持

米国のGoogle Playにおいて、競合するサードパーティ製アプリストアの検索と直接ダウンロードが初めて可能となった。これは Epic Games との反トラスト法訴訟に基づく連邦地裁の永久差し止め命令に応じた「Play Catalog Access Program」の発足によるものだ。しかし、競合ストア経由で発見されたアプリであっても、実際のダウンロード処理、セキュリティスキャン、手数料の徴収はすべてGoogleの既存インフラを介して実行される。

■構造的な影響：競合ストアは「発見の場」に留まる

このプログラムの構造的意味合いは大きい。参加する競合ストアは、アプリを表示してユーザーにダウンロードを開始させる「発見の場」としては機能するが、配信メカニズムやセキュリティ検査、手数料の面でGoogleと直接競合することはできない。

すべてのダウンロードは、Play Storeの「Inline Install API」および「Google Play Protect」のセキュリティスキャンを経由し、Googleが設定したサービス手数料率に従って処理される。この仕組みが真のアプリストア競争の始まりとなるのか、あるいはGoogleの収益源である制御権を維持しつつ表面上開放した形に過ぎないのかが、今後の論点となる。

■6年に及ぶ法的闘争と構造的救済

このプログラムの起点は、Googleが回避できなかった一連の敗訴にある。2020年8月、Epic GamesはAndroid版『フォートナイト』に直接支払い機能を追加し、Googleの必須決済システムを回避した。Googleは同日中に同作を削除し、Epicは損害賠償ではなく、独占されたプラットフォームへのアクセスという構造的変化を求めて提訴した。

2023年12月、サンフランシスコの連邦陪審はEpic側の主張を全面的に認め、Googleがアプリ配布とアプリ内決済の双方を不法に独占していると判定した。裁判では、端末メーカーや携帯キャリアにお金を支払って競合ストアの排除や制限を行っていたGoogleの内部プログラム「Project Hug」が決定的な証拠となった。

米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のジェームズ・ドナト裁判官は2024年10月に永久差し止め命令を発出。2025年7月31日には第9巡回区控訴裁判所が陪審判決と差し止め命令を全会一致で支持した。欧州や韓国、インドにおける従来の規制対応が決済の迂回（ステアリング）に留まっていたのに対し、本命令は配布インフラの構造そのものを対象とした点で大きく異なる。

2025年11月にGoogleとEpicは和解案を模索し、2026年3月に修正案を提出した。しかし、裁判所が選任した独立専門家であるMITのナンシー・ローズ教授（元司法省反トラスト部門副次官補）が「和解案は元の差し止め命令に含まれる重要な競争的規定を損なう恐れがある」と意見書を提出した。これを受け、2026年7月15日に両社は修正提案を共同で取り下げた。現在適用されている法的な枠組みは、合意された和解案ではなく、ドナト裁判官による2024年10月の永久差し止め命令である。

■競合ストアが得る機能とGoogleが保持する権限

同プログラムは技術的に2つのレイヤーで動作する。第1はカタログデータである。GoogleはPlay Storeのカタログ（アプリ名、アイコン、説明、スクリーンショット、メタデータ）の日次スナップショットを作成し、Google Cloud Storage経由で参加ストアに提供する。

第2のレイヤーにおいて非対称性が明確になる。ユーザーが競合ストアでアプリを見つけてインストールをタップすると、ストアはPlay StoreのURL形式でディープリンクされたAndroid Intent（Inline Install API）を呼び出す。実際にダウンロード処理を行うのはGoogle Playのパッケージ（com.android.vending）側であり、サードパーティストアはインストールチェーンに含まれない。Play Protectによるスキャン、署名キー検証、サービス手数料はすべて直接インストールする場合と同様に適用される。

参加ストアは、Inline Install APIを呼び出す前に、アプリがGoogle Play由来であることをユーザーに開示しなければならない。また、カタログアクセスで取得したアプリのダウンロードに追加料金を課すことや、APKファイルを独自にホストすることは禁止されている。

■参加資格と費用

カタログアクセスを望むサードパーティストアには厳格な要件が課される。米国に拠点を置く法人であり、限定コンテンツ、知的財産、プライバシー、マルウェア、広告、ユーザー体験の各分野でGoogle Playと同等の公開かつ非差別的なポリシーを運用している必要がある。また、単なるカタログの窓口ではなく正規のストアとして認められるため、自社でアプリを提供していることも条件となる。

セキュリティの閾値も設定されており、過去30日間のローリング期間で測定されたマルウェアのインストール試行率が全デバイスで1%を超えてはならない。違反した場合はアクセス権を失う可能性がある。

導入費用は、最初の審査料として前払いで5,000ドル（約81万5,000円、1ドル=163円換算）、およびアクセスを維持するための年間費用5,000ドルの合計1万ドル（約163万円）が必要となる。

■開発者による参加の制御

アプリ開発者はPlay Consoleの「カタログ設定」から、全ストアへの掲載、ストアごとのアクセス管理、または完全なオプトアウトの3つの設定を選択できる。開発者が設定を変更しない場合、デフォルトで全ストアに自動掲載される仕組みとなっている。

年齢制限や地域制限、法人向け専用配信などを行っているアプリ開発者は、オプトアウトの検討が必要となる場合がある。参加ストアは独自のマレーシアやコンテンツポリシーを維持するため、対象年齢やペアレンタルコントロールの基準がGoogle Playと異なる可能性があるためだ。

■手数料構造の実際

2026年6月30日から米国、英国、欧州経済領域（EEA）で導入された新手数料体系では、従来の定額30%の徴収モデルが段階制に変更された。年間の売上高100万ドル（約1億6,300万円、1ドル=163円換算）までは決済手段を問わず10%、それを超える部分については新規インストールが20%、既存インストールが25%となる。Google Play自体の決済システムを使用する場合のみ、別途5%の決済手数料が加算される。

カタログアクセス経由でダウンロードされた場合も、同様のサービス手数料が適用される。この仕組みによる追加手数料は発生しないが、手数料の割り引きも行われない。日本、オーストラリア、韓国での新手数料体系の適用は2026年末までに予定されている。

■ユーザー体験への影響と残るハードル

米国のユーザーはGoogle Play内からサードパーティストアを検索・直接ダウンロードできるようになり、従来のサイドローディング（「不明なソースからのインストール許可」の設定変更や外部WebからのAPK取得など）に伴う心理的・技術的ハードルは大幅に軽減された。

この変更は、新しい市場が直面する「コールドスタート問題」（コンテンツとユーザーの双方を同時に集める難しさ）の解消に役立つ。しかし、決済情報や購入履歴、定期購入の管理がすでにGoogleアカウントに紐付いているユーザーを引きつける「ウォームスタート問題」の克服については、各ストアが独自のキュレーションや限定コンテンツで差別化を図る必要がある。

■開発者登録の義務化を巡る新たな懸念

Play Catalog Access Programが代替配布の道を開く一方で、Googleが2026年9月に発効を予定している別のポリシーが懸念を呼んでいる。この方針では、すべてのAndroid開発者に対し、Googleへの登録、政府発行の身元証明書の提出、手数料の支払いを義務付けており、これはF-DroidやAmazon Appstore、Galaxy StoreといったGoogle Play外で配布されるアプリにも適用される計画だ。

オープンソースリポジトリのF-Droidは、この登録義務化により運営継続が困難になると表明。電子フロンティア財団（EFF）やフリーソフトウェア財団（FSF）、Vivaldi、Fastmailなどは、Googleが自社ストア外にまで管理権限を不当に拡大しているとして抗議の公開書簡を提出している。この方針に関しては欧州委員会などの規制当局も注目しており、今後の動向が注視されている。

■注目ポイントQ&A

●Play Catalog Access Programとは何ですか？サイドローディングとは何が違いますか？

米国向けのプログラムで、参加した競合アプリストアにGoogle Playのカタログ情報を日次で提供する仕組みです。ユーザーが競合ストアでアプリをインストールする際はInline Install APIを通じてGoogle Playのインフラが使われ、Play Protectによるスキャンや標準手数料が適用されます。Webなどから直接APKファイルをダウンロードして導入する従来のサイドローディングとは異なり、セキュリティ環境が維持される一方で配信手段そのものでの差別化はできません。

●2026年初頭に発表されたGoogleとEpic Gamesの和解案はどうなりましたか？

裁判所が選任した独立専門家（経済学者）から、和解案が競争的効果を削ぐ恐れがあるとの見解が示されたため、2026年7月15日に両社は和解修正案を取り下げました。そのため、現在は2024年10月に発出された永久差し止め命令がそのまま効力を維持しています。

●開発者は自分のアプリが競合ストアに表示されないように設定できますか？

はい、可能です。Play Consoleの「カタログ設定」から、すべての競合ストアへの掲載拒否（オプトアウト）や、ストアごとの個別許可・不許可をいつでも選択できます。

●「ダウンロードの制御権を依然としてGoogleが握っている」とはどういう意味ですか？

競合ストア経由でアプリを見つけた場合でも、実際のファイル配信、マルウェア検査、手数料の回収処理はすべてGoogle Playのシステム経由で行われることを意味します。競合ストアはアプリの検索や展示の場（フロントエンド）として機能しますが、バックエンドの配信・決済インフラを独自に置き換えることはできません。

元記事: Google Play Now Hosts Rival Android Stores, but Still Controls Every Download