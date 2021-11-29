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ＱＤレーザ 一時ストップ安、新株予約権4万5800個発行で希薄化懸念、生産能力増強などで50億円調達／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:18JST <6613> ＱＤレーザ 800 -136
一時ストップ安。第三者割当で新株予約権計4万5800個（潜在株式数458万株）を発行すると開示している。調達資金の約50.06億円（差引手取概算額）は結晶成長装置などの生産能力増強（30.00億円）のほか、M&A・資本業務提携資金（16.06億円）などに充てる。発行済株式総数（3483万0380株）に対する潜在株式数の比率が13.1％に達するため、将来的な株式価値の希薄化懸念から売りが膨らんでいるようだ。《ST》
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