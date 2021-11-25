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11/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:49JST 11/25
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（15845.23、+70.09）
・シカゴ日経先物は上昇（29460、大阪比+90）
・1ドル115.40-50円
・SOX指数は上昇（3870.01、+35.58）
・VIX指数は低下（18.58、-0.80）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29302.66、-471.45）
・NYダウは下落（35804.38、-9.42）
・米原油先物は下落（78.39、-0.11）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・企業向けサービス価格指数（10月）
・景気先行指数（CI）改定値（9月）
・景気一致指数（CI）改定値（9月）
・全国百貨店売上高（10月）
・工作機械受注（10月）
・石油製品価格調査（週間）
・経済財政諮問会議
・月例経済報告（11月）
・スローガンが東証マザーズに新規上場
・独国内総生産（GDP）改定値（7-9月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（11月）
・欧州中央銀行（ECB）理事会の議事要旨
・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁がイベントで対談
・欧州競争力担当相理事会（域内市場・産業）
・アジア欧州会議（ASEM）首脳会議（議長国カンボジア、26日まで）
・香港行政長官が基本法について講演
・米株式市場は祝日のため休場（感謝祭）《NH》
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