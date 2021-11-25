11/25の強弱材料



*08:49JST 11/25

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（15845.23、+70.09）

・シカゴ日経先物は上昇（29460、大阪比+90）

・1ドル115.40-50円

・SOX指数は上昇（3870.01、+35.58）

・VIX指数は低下（18.58、-0.80）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29302.66、-471.45）

・NYダウは下落（35804.38、-9.42）

・米原油先物は下落（78.39、-0.11）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・企業向けサービス価格指数（10月）

・景気先行指数（CI）改定値（9月）

・景気一致指数（CI）改定値（9月）

・全国百貨店売上高（10月）

・工作機械受注（10月）

・石油製品価格調査（週間）

・経済財政諮問会議

・月例経済報告（11月）

・スローガンが東証マザーズに新規上場

・独国内総生産（GDP）改定値（7-9月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（11月）

・欧州中央銀行（ECB）理事会の議事要旨

・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁がイベントで対談

・欧州競争力担当相理事会（域内市場・産業）

・アジア欧州会議（ASEM）首脳会議（議長国カンボジア、26日まで）

・香港行政長官が基本法について講演

・米株式市場は祝日のため休場（感謝祭）《NH》