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BAO BAO ISSEY MIYAKE"鏡"のように輝くミニトートバッグにカラフルな新色

2021年11月21日 18:28

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記事提供元：ファッションプレス

　BAO BAO ISSEY MIYAKE(バオ バオ イッセイ ミヤケ)から、新色のバッグが登場。2021年12月1日(水)より、全国のBAO BAO ISSEY MIYAKE取扱店舗にて発売される。

■クリスマスシーズンを彩る新色バッグ

■"鏡"のように輝く「PLATINUM-1」シリーズ

　バッグ全体にミラー素材を使用した「PLATINUM-1」シリーズに、4つの新色がラインナップ。スマートフォンや財布などが入る小さめのフォルムはそのままに、マゼンタやグリーンなど、クリスマスシーズンを彩る華やかなカラーを揃えた。

■機能的な「CARTON」にも新色

　機能性を追求したシンプルなデザインの「CARTON」シリーズからは、新色のトートバッグとショルダーバッグが登場。ライトパープル、グリーン、チャコールグレーの全3色は、華やかさがありながらどれもコーディネートに取り入れやすいカラーだ。

トートバッグは入れ口にファスナーが付いており、A4サイズがしっかり収納できるサイズ。ショルダーバッグは、ストラップの長さを調節して、クロスボディ、ワンショルダー、ハンドバッグの3wayで使うことができる。

■ブランドイメージ表現した特別ムービー

　また、クリスマスシーズンの新作発売に合わせて、特別ムービーも公開された。

　【詳細】
BAO BAO ISSEY MIYAKE 2021年12月新作
発売日：2021年12月1日(水)
取扱店舗：全国のBAO BAO ISSEY MIYAKE取扱店舗
アイテム例：

■PLATINUM-1

価格：77,000円
カラー：マゼンタ、グリーン、パープル、ライトゴールド

■CARTON METALLIC

・トート 63,800円
・ショルダー 44,000円
カラー：ライトパープル、グリーン、チャコールグレー

【問い合わせ先】
ISSEY MIYAKE INC. 広報室
TEL：03-5454-1705

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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