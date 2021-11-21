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BAO BAO ISSEY MIYAKE"鏡"のように輝くミニトートバッグにカラフルな新色
記事提供元：ファッションプレス
BAO BAO ISSEY MIYAKE(バオ バオ イッセイ ミヤケ)から、新色のバッグが登場。2021年12月1日(水)より、全国のBAO BAO ISSEY MIYAKE取扱店舗にて発売される。
■クリスマスシーズンを彩る新色バッグ
■"鏡"のように輝く「PLATINUM-1」シリーズ
バッグ全体にミラー素材を使用した「PLATINUM-1」シリーズに、4つの新色がラインナップ。スマートフォンや財布などが入る小さめのフォルムはそのままに、マゼンタやグリーンなど、クリスマスシーズンを彩る華やかなカラーを揃えた。
■機能的な「CARTON」にも新色
機能性を追求したシンプルなデザインの「CARTON」シリーズからは、新色のトートバッグとショルダーバッグが登場。ライトパープル、グリーン、チャコールグレーの全3色は、華やかさがありながらどれもコーディネートに取り入れやすいカラーだ。
トートバッグは入れ口にファスナーが付いており、A4サイズがしっかり収納できるサイズ。ショルダーバッグは、ストラップの長さを調節して、クロスボディ、ワンショルダー、ハンドバッグの3wayで使うことができる。
■ブランドイメージ表現した特別ムービー
また、クリスマスシーズンの新作発売に合わせて、特別ムービーも公開された。
【詳細】
BAO BAO ISSEY MIYAKE 2021年12月新作
発売日：2021年12月1日(水)
取扱店舗：全国のBAO BAO ISSEY MIYAKE取扱店舗
アイテム例：
■PLATINUM-1
価格：77,000円
カラー：マゼンタ、グリーン、パープル、ライトゴールド
■CARTON METALLIC
・トート 63,800円
・ショルダー 44,000円
カラー：ライトパープル、グリーン、チャコールグレー
【問い合わせ先】
ISSEY MIYAKE INC. 広報室
TEL：03-5454-1705
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