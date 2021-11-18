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11/18の強弱材料

2021年11月18日 08:27

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記事提供元：フィスコ


*08:27JST 11/18
[強弱材料]

強気材料
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（29688.33、-119.79）
・NYダウは下落（35931.05、-211.17）
・ナスダック総合指数は下落（15921.57、-52.28）
・シカゴ日経先物は下落（29560、大阪日中比-130）
・1ドル114.10-20円
・SOX指数は下落（3831.44、-27.95）
・VIX指数は上昇（17.11、+0.74）
・米原油先物は下落（77.55、-2.19）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・首都圏マンション販売（10月）
・GRCSが東証マザーズに新規上場
・ユーロ圏新車販売台数（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（11月）
・米景気先行指数（10月）
・米、カナダ、メキシコ首脳会談
・ゲオルギエバ国際通貨基金（IMF）専務理事がフォーラムで討論参加
・中国アリババ集団など決算発表《ST》

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