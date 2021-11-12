

*13:48JST エラン---3Qも2ケタ増収増益、通期業績予想の上方修正を発表

エラン<6099>は11日、2021年12月期第3四半期（21年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比23.5%増の232.79億円、営業利益が同40.5%増の21.59億円、経常利益が同40.3%増の21.75億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同42.1%増の14.82億円となった。

介護医療関連事業の主力サービスである「CS（ケア・サポート）セット」をより普及・拡大させるために、全国21ヶ所の営業拠点において、営業活動を施設（病院及び介護老人保健施設等）に対して展開した。これにより、当第3四半期連結累計期間の新規契約の施設数は201施設、解約施設数は49施設となり、当第3四半期連結会計期間末のCSセット導入施設数は、前連結会計年度末より152施設増加し1,766施設となった。

2021年12月期通期については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比20.5%増（前回予想比1.3%増）の314.00億円、営業利益が同30.5%増（前回予想比8．0%増）の27.00億円、経常利益が同26.6%増（前回予想比7.9%増）の27.20億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同24.4%増（前回予想比7.1%増）の18.00億円としている。《ST》