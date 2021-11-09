

*07:33JST NY原油：続伸で81.93ドル、一時82ドル台半ばまで買われる

NY原油先物12月限は、続伸（NYMEX原油12月限終値：81.93 ↑0.66）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比+0.66ドルの81.93ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.05ドル-82.67ドル。アジア市場の序盤で81.05ドルまで下げたが、まもなく82ドル台に上昇。ロンドン市場で82.67ドルまで買われた後、ニューヨーク市場の序盤で81.32ドルまで下げる場面があったが、ドル高が一服していることや、米国株式の下げ渋りなどを意識して82ドル台を回復。通常取引終了後の時間外取引では82ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》