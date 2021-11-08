ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

11/8の強弱材料

2021年11月8日 08:15

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:15JST 11/8
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（36327.95、+203.72）
・ナスダック総合指数は上昇（15971.59、+31.28）
・シカゴ日経先物は上昇（29705、大阪比+85）
・SOX指数は上昇（3756.55、+40.79）
・米原油先物は上昇（81.27、+2.46）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（29611.57、-182.80）
・1ドル113.30-40円
・VIX指数は上昇（16.48、+1.04）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化

留意事項
・日銀金融政策決定会合「主な意見」（10月27、28日開催分）
・貿易統計（10月上中旬）
・景気動向指数（9月）
・消費活動指数（9月）
・ソフトバンクG<9984>など決算発表
・十倉経団連会長が記者会見
・ユーロ圏財務相会合
・アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議
・中国共産党中央委員会総会（11日まで）
・ブラジル消費者物価指数（11月7日まで1カ月間）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る