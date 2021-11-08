

*08:15JST 11/8

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（36327.95、+203.72）

・ナスダック総合指数は上昇（15971.59、+31.28）

・シカゴ日経先物は上昇（29705、大阪比+85）

・SOX指数は上昇（3756.55、+40.79）

・米原油先物は上昇（81.27、+2.46）

・米長期金利は低下

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29611.57、-182.80）

・1ドル113.30-40円

・VIX指数は上昇（16.48、+1.04）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合「主な意見」（10月27、28日開催分）

・貿易統計（10月上中旬）

・景気動向指数（9月）

・消費活動指数（9月）

・ソフトバンクG<9984>など決算発表

・十倉経団連会長が記者会見

・ユーロ圏財務相会合

・アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議

・中国共産党中央委員会総会（11日まで）

・ブラジル消費者物価指数（11月7日まで1カ月間）《ST》