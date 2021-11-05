ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

【M&A速報：2021/11/05（1）】米Treasure Data、ソフトバンク等から2億3400万ドルを資金調達

2021年11月5日 12:09

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:09JST 【M&A速報：2021/11/05（1）】米Treasure Data、ソフトバンク等から2億3400万ドルを資金調達
■米Treasure Data社、ソフトバンク<9434>等から2億3400万ドルの資金調達を実施

■MCPパートナーズ、新会社を設立　バイアウトファンド・メザニンファンドの運営業務を分離

■マウスピース矯正製造・販売のSheepMedical、中国の歯科矯正用アライナー製造販売会社を子会社化

■ケア・介護ブランド「KISS MY LIFE」展開のTOKIMEKU JAPAN、繊維商社の田村駒と資本業務提携

■日本GLPグループのモノフル、家電商品お試し・レンタルサービス提供のレンティオのシリーズEでリード投資家として出資

■メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」展開のバルクオム、資金調達を実施

■マネックスグループ<8698>、Galaxy Digitalを割当先とする第三者割当増資を実施　発行価額は1株651円

■マネックスグループ<8698>米子会社のトレードステーショングループ、SPACとの統合によりNYSE上場へ

■大林組<1802>子会社のオーク設備工業、消火設備工事の富士防災を子会社化

■日本PMIパートナーズ、「地域医療活性化ヘルスケアファンド投資事業有限責任組合」を組成　ファンド上限は100億円

■住友金属鉱山<5713>カナダ子会社のSMCL社、カナダ探鉱会社のケノーランド・ミネラルズ社に出資

■乃村工藝社<9716>、グループ再編を実施

■乃村工藝社<9716>、シンメンテHD<6086>との業務提携を強化

■乃村工藝社<9716>、シンメンテHD<6086>との合弁契約を解消

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る