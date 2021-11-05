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【M&A速報：2021/11/05（1）】米Treasure Data、ソフトバンク等から2億3400万ドルを資金調達
*12:09JST 【M&A速報：2021/11/05（1）】米Treasure Data、ソフトバンク等から2億3400万ドルを資金調達
■米Treasure Data社、ソフトバンク<9434>等から2億3400万ドルの資金調達を実施
■MCPパートナーズ、新会社を設立 バイアウトファンド・メザニンファンドの運営業務を分離
■マウスピース矯正製造・販売のSheepMedical、中国の歯科矯正用アライナー製造販売会社を子会社化
■ケア・介護ブランド「KISS MY LIFE」展開のTOKIMEKU JAPAN、繊維商社の田村駒と資本業務提携
■日本GLPグループのモノフル、家電商品お試し・レンタルサービス提供のレンティオのシリーズEでリード投資家として出資
■メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」展開のバルクオム、資金調達を実施
■マネックスグループ<8698>、Galaxy Digitalを割当先とする第三者割当増資を実施 発行価額は1株651円
■マネックスグループ<8698>米子会社のトレードステーショングループ、SPACとの統合によりNYSE上場へ
■大林組<1802>子会社のオーク設備工業、消火設備工事の富士防災を子会社化
■日本PMIパートナーズ、「地域医療活性化ヘルスケアファンド投資事業有限責任組合」を組成 ファンド上限は100億円
■住友金属鉱山<5713>カナダ子会社のSMCL社、カナダ探鉱会社のケノーランド・ミネラルズ社に出資
■乃村工藝社<9716>、グループ再編を実施
■乃村工藝社<9716>、シンメンテHD<6086>との業務提携を強化
■乃村工藝社<9716>、シンメンテHD<6086>との合弁契約を解消
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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