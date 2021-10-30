

*06:56JST NY原油：強含み、需給ひっ迫の懸念は解消されず

NYMEX原油12月限終値：83.57 ↑0.76

29日のNY原油先物12月限は、強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比+0.76ドルの83.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.41ドル-83.74ドル。アジア市場で83.29ドルまで買われた後、ニューヨーク市場の中盤にかけて81.41ドルまで反落した。石油輸入国などが主要産油国に対して増産を要請しているとの見方が広がり、原油先物は一時下落したが、需給ひっ迫の懸念は解消されず、通常取引終了後の時間外取引で83.74ドルまで戻している。《MK》