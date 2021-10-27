

*07:37JST NY原油：強含みで84.65ドル、10月米消費者信頼感指数は予想外の改善

NY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：84.65 ↑0.89）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比+0.89ドルの84.65ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.97ドル-84.88ドル。10月CB消費者信頼感指数の予想外の改善を好感した買いが入ったようだ。ニューヨーク市場の中盤にかけて84.88ドルまで買われた。需要増加の思惑が強まり、原油先物は底堅い動きを見せた。通常取引終了後の時間外取引では主に84ドル台半ばで推移した。《FA》