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10/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 10/26
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（35741.15、+64.13）
・ナスダック総合指数は上昇（15226.71、+136.51）
・シカゴ日経先物は上昇（28810、大阪比+190）
・1ドル113円70-80銭
・SOX指数は上昇（3392.39、+22.11）
・VIX指数は低下（15.24、-0.19）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28600.41、-204.44）
・米原油先物は変わらず（83.76、+0.00）
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・総選挙中の政治空白
留意事項
・企業向けサービス価格指数（9月）
・日銀「基調的なインフレを捕捉するための指標」
・半導体製造装置販売高（9月）
・国債買いオペ
・CINCが新規上場
・日本電産<6594>、日東電工<6988>、キヤノン<7751>など決算発表
・ブラジル拡大消費者物価指数（10月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（8月）
・米FHFA住宅価格指数（8月）
・米消費者信頼感指数（10月）
・米新築住宅販売件数（9月）
・米下院金融委員会小委員会で中国企業の米上場に関する公聴会
・米2年物国債入札
・欧州連合（EU）がエネルギー危機巡り臨時会合
・ASEAN首脳会議関連会合（28日まで）
・アルファベット、マイクロソフト、ツイッターなど決算発表《ST》
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