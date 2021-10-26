10/26の強弱材料



*08:21JST 10/26

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35741.15、+64.13）

・ナスダック総合指数は上昇（15226.71、+136.51）

・シカゴ日経先物は上昇（28810、大阪比+190）

・1ドル113円70-80銭

・SOX指数は上昇（3392.39、+22.11）

・VIX指数は低下（15.24、-0.19）

・米長期金利は低下

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28600.41、-204.44）

・米原油先物は変わらず（83.76、+0.00）

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・総選挙中の政治空白

留意事項

・企業向けサービス価格指数（9月）

・日銀「基調的なインフレを捕捉するための指標」

・半導体製造装置販売高（9月）

・国債買いオペ

・CINCが新規上場

・日本電産<6594>、日東電工<6988>、キヤノン<7751>など決算発表

・ブラジル拡大消費者物価指数（10月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（8月）

・米FHFA住宅価格指数（8月）

・米消費者信頼感指数（10月）

・米新築住宅販売件数（9月）

・米下院金融委員会小委員会で中国企業の米上場に関する公聴会

・米2年物国債入札

・欧州連合（EU）がエネルギー危機巡り臨時会合

・ASEAN首脳会議関連会合（28日まで）

・アルファベット、マイクロソフト、ツイッターなど決算発表《ST》