

*23:25JST 【市場反応】米9月中古住宅販売件数は1月来で最高、ドル買い優勢

全米不動産業者協会（NAR）が発表した9月中古住宅販売件数は前月比＋7％の629万戸と、8月から予想以上に増加し1月来で最高となった。一方、同時刻に発表された米9月景気先行指数は前月比＋0.2％と、伸びは8月＋0.8％から予想以上に鈍化した。2月来で最低となった。

中古住宅販売件数の増加を好感し米国債相場は反落。10年債利回りは1.64％から1.67％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は113円65銭の安値から113円82銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1645-50ドルで伸び悩んだ。

【経済指標】

・米・9月中古住宅販売件数：629万戸（予想：610万戸、8月：588万戸）

・米・9月景気先行指数：前月比＋0.2％（予想：+0.4％、8月：＋0.8％←+0.9％）《KY》