関連記事
【市場反応】米9月中古住宅販売件数は1月来で最高、ドル買い優勢
記事提供元：フィスコ
*23:25JST 【市場反応】米9月中古住宅販売件数は1月来で最高、ドル買い優勢
全米不動産業者協会（NAR）が発表した9月中古住宅販売件数は前月比＋7％の629万戸と、8月から予想以上に増加し1月来で最高となった。一方、同時刻に発表された米9月景気先行指数は前月比＋0.2％と、伸びは8月＋0.8％から予想以上に鈍化した。2月来で最低となった。
中古住宅販売件数の増加を好感し米国債相場は反落。10年債利回りは1.64％から1.67％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は113円65銭の安値から113円82銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1645-50ドルで伸び悩んだ。
【経済指標】
・米・9月中古住宅販売件数：629万戸（予想：610万戸、8月：588万戸）
・米・9月景気先行指数：前月比＋0.2％（予想：+0.4％、8月：＋0.8％←+0.9％）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：ドル・円113.65円まで、リスクオフ 10/21 22:57
- 【市場反応】米新規失業保険申請件数/10月フィリー連銀製造業景況指数 10/21 22:04
- 日経平均テクニカル:3日ぶり大幅反落、大陰線で200日線割れ 10/21 18:15
- 21日の日本国債市場概況：債券先物は151円37銭で終了 10/21 17:28
- 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米減速に警戒も引き締め期待継続 10/21 17:25