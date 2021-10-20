

*07:34JST NY原油：強含みで82.44ドル、一時83ドルに迫る

NY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：82.44 ↑0.75）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比+0.75ドルの82.44ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.08ドル-82.99ドル。ロンドン市場で82ドル台後半まで買われた後、ニューヨーク市場の序盤で81.08ドルまで反落したが、まもなく反転し、82.99ドルまで買われた。ただ、通常取引終了後の時間外取引では利食い売りが増えたことで82.19ドルまで売られており、上げ幅は縮小している。《FA》