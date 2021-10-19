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出来高変化率ランキング（13時台）～ニチアス、鉄人化などがランクイン

2021年10月19日 14:19

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記事提供元：フィスコ


*14:19JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ニチアス、鉄人化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[10月19日　13:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4427> EduLab　　　 　1074000 　93220　 1052.11% -18.53%
<3034> クオールHD　　　 　717200 　70520　 917.02% 14.12%
<6666> リバーエレテク　　 　1289600 　136120　 847.40% 3.25%
<2453> JBR　　　　　　 　409800 　65160　 528.91% -2.79%
<2307> クロスキャット　　 　74200 　14300　 418.88% 7.87%
<6208> 石川製　　　　　　 　120300 　23340　 415.42% 0.65%
<3856> エーバランス　　　 　291000 　62480　 365.75% 8.03%
<1474> ＤＩＡＭ・ＪＰ 　11866 　2676.4　 343.36% 0.54%
<5393> ニチアス　　　　　 　508500 　121420　 318.79% 2.01%
<2404> 鉄人化　　　　　　 　1904500 　459400　 314.56% 3.86%
<4011>* ヘッドウォーター 　19400 　5620　 245.20% 13.58%
<7433> 伯東　　　　　　　 　334700 　102660　 226.03% 2.7%
<6337> テセック　　　　　 　201100 　68520　 193.49% 8.16%
<4485> JTOWER　　　 　369100 　126700　 191.32% 5.96%
<5609> 日鋳造　　　　　　 　45800 　16740　 173.60% 2.58%
<2934> Jフロンティア　　 　175000 　64980　 169.31% -5.96%
<6768>* タムラ製　　　　　 　2203000 　822400　 167.87% 5.77%
<3376> オンリー　　　　　 　273000 　102440　 166.50% 0.13%
<6195> ホープ　　　　　　 　649500 　246560　 163.42% 9.9%
<7826> フルヤ金属　　　　 　226800 　87380　 159.56% 11.19%
<9262> シルバーライフ　　 　112000 　44240　 153.16% 2.11%
<9127>* 玉井船　　　　　　 　248600 　100560　 147.22% 8.3%
<5759> 日本電解　　　　　 　627900 　254180　 147.03% 6.37%
<7527>* システムソフト　　 　2191600 　887380　 146.97% 2.7%
<3463> いちごホテルリート投資法人　投資証券　 　3046 　1238.8　 145.88% 0.64%
<3321> ミタチ　　　　　　 　472500 　193880　 143.71% -0.88%
<1436> フィット　　　　　 　34000 　14040　 142.17% 6.04%
<7373>* アイドマHD　　　 　810100 　337620　 139.94% 9.95%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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