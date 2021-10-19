関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ニチアス、鉄人化などがランクイン
*14:19JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ニチアス、鉄人化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月19日 13:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4427> EduLab 1074000 93220 1052.11% -18.53%
<3034> クオールHD 717200 70520 917.02% 14.12%
<6666> リバーエレテク 1289600 136120 847.40% 3.25%
<2453> JBR 409800 65160 528.91% -2.79%
<2307> クロスキャット 74200 14300 418.88% 7.87%
<6208> 石川製 120300 23340 415.42% 0.65%
<3856> エーバランス 291000 62480 365.75% 8.03%
<1474> ＤＩＡＭ・ＪＰ 11866 2676.4 343.36% 0.54%
<5393> ニチアス 508500 121420 318.79% 2.01%
<2404> 鉄人化 1904500 459400 314.56% 3.86%
<4011>* ヘッドウォーター 19400 5620 245.20% 13.58%
<7433> 伯東 334700 102660 226.03% 2.7%
<6337> テセック 201100 68520 193.49% 8.16%
<4485> JTOWER 369100 126700 191.32% 5.96%
<5609> 日鋳造 45800 16740 173.60% 2.58%
<2934> Jフロンティア 175000 64980 169.31% -5.96%
<6768>* タムラ製 2203000 822400 167.87% 5.77%
<3376> オンリー 273000 102440 166.50% 0.13%
<6195> ホープ 649500 246560 163.42% 9.9%
<7826> フルヤ金属 226800 87380 159.56% 11.19%
<9262> シルバーライフ 112000 44240 153.16% 2.11%
<9127>* 玉井船 248600 100560 147.22% 8.3%
<5759> 日本電解 627900 254180 147.03% 6.37%
<7527>* システムソフト 2191600 887380 146.97% 2.7%
<3463> いちごホテルリート投資法人 投資証券 3046 1238.8 145.88% 0.64%
<3321> ミタチ 472500 193880 143.71% -0.88%
<1436> フィット 34000 14040 142.17% 6.04%
<7373>* アイドマHD 810100 337620 139.94% 9.95%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日本郵船 急伸、リバウンド期待から海運セクターは業種別上昇率トップ 10/19 14:28
- クオールホールディングス 連結業績予想の上方修正 営業利益2倍超、純利益3.7倍 10/19 14:28
- 大東建託 急伸、市場予想上回る水準に上半期業績予想を上方修正 10/19 14:20
- ＩＮＰＥＸ 急落、原油相場の上昇一服感で利食い売り 10/19 14:04
- ＳＵＢＡＲＵ 急落、10月の減産拡大報道などで利食い売り 10/19 13:54