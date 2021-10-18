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今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産、米NAHB住宅市場指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産、米NAHB住宅市場指数など
＜国内＞
13:00 9党党首討論会
14:00 首都圏新築分譲マンション(9月) 16.2％
＜海外＞
06:45 NZ・消費者物価指数(7-9月) 4.4％ 3.3％
11:00 中・GDP(7-9月) 5.0％ 7.9％
11:00 中・鉱工業生産(9月) 3.9％ 5.3％
11:00 中・小売売上高(9月) 3.5％ 2.5％
11:00 中・不動産投資(9月) 9.5％ 10.9％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(9月) 7.8％ 8.9％
11:00 中・調査失業率(9月) 5.1％ 5.1％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 1.43％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:15 米・鉱工業生産指数(9月) 0.2％ 0.4％
22:15 米・設備稼働率(9月) 76.5％ 76.4％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(10月) 75 76
27:00 ブ・貿易収支(先週) 11.03億ドル
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(8月) 20億ドル
米・カンザスシティー連銀総裁とミネアポリス連銀総裁がフォーラム(18-22日)で講演
米・アップルの「MacBook Pro(マックブック・プロ)」の新機種発表イベント
欧・欧外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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