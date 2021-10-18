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今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産、米NAHB住宅市場指数など

2021年10月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産、米NAHB住宅市場指数など
＜国内＞
13:00　9党党首討論会
14:00　首都圏新築分譲マンション(9月)　　16.2％


＜海外＞
06:45　NZ・消費者物価指数(7-9月)　4.4％　3.3％
11:00　中・GDP(7-9月)　5.0％　7.9％
11:00　中・鉱工業生産(9月)　3.9％　5.3％
11:00　中・小売売上高(9月)　3.5％　2.5％
11:00　中・不動産投資(9月)　9.5％　10.9％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(9月)　7.8％　8.9％
11:00　中・調査失業率(9月)　5.1％　5.1％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　1.43％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:15　米・鉱工業生産指数(9月)　0.2％　0.4％
22:15　米・設備稼働率(9月)　76.5％　76.4％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(10月)　75　76
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　11.03億ドル
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(8月)　　20億ドル


米・カンザスシティー連銀総裁とミネアポリス連銀総裁がフォーラム(18-22日)で講演

米・アップルの「MacBook Pro(マックブック・プロ)」の新機種発表イベント

欧・欧外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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