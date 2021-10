ポーター「アイアンブルー」限定コラボバッグが伊勢丹新宿店に、バズリクソンズのウォレット付MA-1も

ポーター(PORTER)は、トゥーグッド(Toogood)やバズリクソンズ(BUZZ RICKSON'S)、ジョウンド(JJJJound)、KAWS(カウズ)などとコラボレーションしたアイテムを、伊勢丹新宿店限定で発売。2021年10月19日(火)から31日(日)まで開催の期間限定ショップにて、数量限定で展開される。

■「タンカー アイアンブルー」を記念した限定コラボアイテム

ポーターの代名詞「タンカー(TANKER)」の新色「アイアンブルー(IRON BLUE)」の発表に伴い、伊勢丹新宿店では、特別なコラボレーションアイテムを用意。

■トゥーグッドのトートバッグやバズリクソンズのMA-1

ロンドン発のファッションブランド・トゥーグッドとのコラボレーションでは、ショルダーストラップ付きのサッチェルバッグやトートバッグ、ロールトップ仕様のシルエットが特徴的なグローサーバッグを展開。各バッグの裏地にはトゥーグッドの刺繍が施されている。

バズリクソンズとタッグを組んだMA-1フライトジャケットも登場。ヴィンテージのミルスペックに基づき、ディテールまでこだわった仕様のMA-1の袖部分に、取り外し可能なウォレットを装着。カラーは「アイアンブルー」に加え、シルバーグレーも発売する。

■ジョウンド、ムツ、KAWSともコラボ

加えて、カナダ・モントリオールを拠点とするデザインスタジオ・ジョウンドとコラボレーションしたヘルメットバッグやウエストバッグ、LAを拠点に活動する日本人デザイナー・ムツ(MUTSU)とのコラボレーションによる、カラフルなカモフラージュ柄パッチワークのバックパック、ヘルメットバッグなどもラインナップ。

グラフィックアーティスト・KAWSとのコラボレーションバッグには、ペインティングシリーズ「URGE」をモチーフにしたデザインを落とし込んでいる。

■伊勢丹新宿店に「タンカー アイアンブルー」アイテムが勢揃い

尚、「タンカー アイアンブルー」の発表を記念した期間限定ショップ「“We go, where you go” TANKER IRON BLUE ON THE ROAD」は、これまでに各都市で開催。伊勢丹新宿店では、コラボレーションアイテムに加え「タンカー アイアンブルー」のフルラインナップを取り揃える。

また、キャビネットのカバーに「タンカー アイアンブルー」の3レイヤー生地を用いた「ストレージキャビネット」の予約販売や、限定「オフィサーキット」、老舗傘メーカー「前原光榮商店」とタッグを組んだオリジナル折り畳み傘、全てメイド・イン・ジャパンで仕上げた「ポーター グリズリーベア 2021 ver.」などの販売を行う。

【詳細】

ポーター 期間限定ショップ「“We go, where you go” TANKER IRON BLUE ON THE ROAD」

販売期間:2021年10月19日(火)~31日(日)

場所:伊勢丹新宿店 本館2F ISETAN THE SPACE

住所:東京都新宿区新宿3-14-1

TEL:03-3352-1111

営業時間:10:00~20:00

〈限定アイテム〉



■ポーター×KAWS

・バックパック(W310/H430/D160mm) 108,350円

・2WAY ミニヘルメットバッグ(W260/D270mm) 66,000円

・ウエストバッグ(W270/H170/D160mm) 63,800円



■ポーター×トゥーグッド ※10月23日(土)~発売

・エディタートート(W400/H400/D140mm) 36,300円

・リポーターサッチェル(W265/H320/D120mm) 30,800円

・グローサーバッグ(W355/H260/D125mm) 26,400円



■ポーター×バズリクソンズ ※10月23日(土)~発売

・MA-1 & WALLET 74,800円



■ポーター×ジョウンド ※10月23日(土)~発売

・2WAY ヘルメットバッグ(W410/H430mm) 39,600円

・ウエストバッグ(W230/H130/D40mm) 27,500円

・ウォレット(W130/H100mm) 17,600円



■ポーター×MUTSU ※10月23日(土)~発売

・バックパック(W320/H420/D120mm) 88,000円

・ウエストバッグ(W270/H170/D130mm) 46,200円

・2WAY ヘルメットバッグ(W410/H310 mm) 63,800円

※限定コラボレーションアイテム販売にあたり、入場事前抽選を実施(抽選受付期間は終了)。商品は数量限定につき、完売・品薄となる場合あり。

※限定コラボレーションアイテムの購入以外の場合は、販売初日であっても先着順で入場可能。

※開催内容などは、予告なく変更・中止となる場合あり。来店時は、事前に公式ホームページなどの確認を推奨。