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NY原油：伸び悩みで80.44ドル、戻り売り興味残る
記事提供元：フィスコ
*07:37JST NY原油：伸び悩みで80.44ドル、戻り売り興味残る
NY原油先物11月限は伸び悩み（NYMEX原油11月限終値：80.44 ↓0.20）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比-0.20ドルの80.44ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは79.42ドル-81.04ドル。ニューヨークジア市場の序盤にかけて79.4ドルまで下げたが、需給関係のひっ迫を意識した買いが入ったことで81.04ドルまで戻した。しかしながら、新たな買い材料が提供されなかったことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では、主に80ドル台半ば近辺で推移した。《FA》
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