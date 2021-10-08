

*08:24JST 10/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27678.21、+149.34）

・NYダウは上昇（34754.94、+337.95）

・ナスダック総合指数は上昇（14654.02、+152.11）

・シカゴ日経先物は上昇（28050、大阪比+230）

・1ドル111円60-70銭

・SOX指数は上昇（3274.48、+35.69）

・VIX指数は低下（19.54、-1.46）

・米原油先物は上昇（78.30、+0.87）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・10月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・家計支出（8月）

・毎月勤労統計（8月）

・貿易収支（8月）

・国債買いオペ

・日本エコシステムが新規上場

・安川電<6506>など決算発表

・中国財新サービス業PMI（9月）

・独貿易収支（8月）

・米非農業部門雇用者数（9月）

・米失業率（9月）

・米平均時給（9月）

・米卸売在庫（8月）《ST》