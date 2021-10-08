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10/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 10/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27678.21、+149.34）
・NYダウは上昇（34754.94、+337.95）
・ナスダック総合指数は上昇（14654.02、+152.11）
・シカゴ日経先物は上昇（28050、大阪比+230）
・1ドル111円60-70銭
・SOX指数は上昇（3274.48、+35.69）
・VIX指数は低下（19.54、-1.46）
・米原油先物は上昇（78.30、+0.87）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・10月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・家計支出（8月）
・毎月勤労統計（8月）
・貿易収支（8月）
・国債買いオペ
・日本エコシステムが新規上場
・安川電<6506>など決算発表
・中国財新サービス業PMI（9月）
・独貿易収支（8月）
・米非農業部門雇用者数（9月）
・米失業率（9月）
・米平均時給（9月）
・米卸売在庫（8月）《ST》
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