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ＡＬＢＥＲＴ 大幅に6日ぶり反発、東京海上HDに「AI・分析プロジェクトの進め方」講座の提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:07JST <3906> ＡＬＢＥＲＴ 4750 +145
大幅に6日ぶり反発。東京海上ホールディングス<8766>が実施するDX人材育成プログラム「Data Science Hill Climb」で、新たに実践的なビジネス活用に特化した「AI・分析プロジェクトの進め方」講座の提供を開始すると発表している。同プログラムでは東京海上グループのDXを担うデータサイエンティストを育成している。新たな講座では実践的なデータ活用スキルの包括的な習得を支援するという。《ST》
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