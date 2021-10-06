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サイバーダイン　マイナス転換。LED用いた画像診断装置の開発・事業化が公募採択、補助金額1億円／新興市場スナップショット

2021年10月6日 14:05

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記事提供元：フィスコ


*14:05JST <7779> サイバーダイン 413 -5
朝高後、後場にマイナス転換。日本医療研究開発機構（AMED）が公募した「医工連携イノベーション推進事業（開発・事業化事業）」で、CYBERDYNEの「LED光源方式光音響イメージング技術を用いた画像診断装置に関する開発・事業化」が補助対象事業として採択されたと発表している。補助金額は計1.038億円の予定で、期間は24年3月末まで。安全なLEDを採用することで臨床現場で活用可能な光音響イメージング装置を開発し、事業化を目指す。《ST》

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