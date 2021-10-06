関連記事
サイバーダイン マイナス転換。LED用いた画像診断装置の開発・事業化が公募採択、補助金額1億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:05JST <7779> サイバーダイン 413 -5
朝高後、後場にマイナス転換。日本医療研究開発機構（AMED）が公募した「医工連携イノベーション推進事業（開発・事業化事業）」で、CYBERDYNEの「LED光源方式光音響イメージング技術を用いた画像診断装置に関する開発・事業化」が補助対象事業として採択されたと発表している。補助金額は計1.038億円の予定で、期間は24年3月末まで。安全なLEDを採用することで臨床現場で活用可能な光音響イメージング装置を開発し、事業化を目指す。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 放電精密 大幅に6日ぶり反落、22年2月期の営業利益予想を上方修正も材料出尽くし／新興市場スナップショット 10/ 6 13:05
- カーディナル 大幅に反発、MBOの買付価格を955円に引き上げ、買付期限は19日／新興市場スナップショット 10/ 6 12:48
- リブワーク 大幅に4日ぶり反発、7-9月の戸建住宅事業、受注棟数156％、受注金額179％／新興市場スナップショット 10/ 6 11:13
- ミンカブ・ジ・インフ 大幅に反発、暗号資産取引所システムのCXRエンジニアリングと資本業務提携／新興市場スナップショット 10/ 6 09:48
- ディーエムソリュ ストップ高、EC市場の拡大で主要物流拠点を2倍に増床、受注体制強化／新興市場スナップショット 10/ 6 09:28