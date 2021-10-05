

*08:25JST 10/5

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（77.62、+1.74）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28444.89、-326.18）

・NYダウは下落（34002.92、-323.54）

・ナスダック総合指数は下落（14255.48、-311.21）

・シカゴ日経先物は下落（27900、大阪比-330）

・1ドル110円90-00銭

・SOX指数は下落（3180.06、-81.13）

・VIX指数は上昇（22.96、+1.81）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（9月）

・サービス業PMI（9月）

・需給ギャップと潜在成長率（日本銀行）

・経産省主催「TCFDサミット2021」で黒田日銀総裁が挨拶

・ユーロ圏総合PMI（9月）

・ユーロ圏生産者物価指数（8月）

・米貿易収支（8月）

・米ISM非製造業景況指数（9月）

・米マイクロソフトが「ウィンドウズ11」提供開始

・欧州財務相理事会

・経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会（6日まで）

・ノーベル物理学賞発表

・中国は休場《ST》