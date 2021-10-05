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10/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 10/5
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（77.62、+1.74）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28444.89、-326.18）
・NYダウは下落（34002.92、-323.54）
・ナスダック総合指数は下落（14255.48、-311.21）
・シカゴ日経先物は下落（27900、大阪比-330）
・1ドル110円90-00銭
・SOX指数は下落（3180.06、-81.13）
・VIX指数は上昇（22.96、+1.81）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（9月）
・サービス業PMI（9月）
・需給ギャップと潜在成長率（日本銀行）
・経産省主催「TCFDサミット2021」で黒田日銀総裁が挨拶
・ユーロ圏総合PMI（9月）
・ユーロ圏生産者物価指数（8月）
・米貿易収支（8月）
・米ISM非製造業景況指数（9月）
・米マイクロソフトが「ウィンドウズ11」提供開始
・欧州財務相理事会
・経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会（6日まで）
・ノーベル物理学賞発表
・中国は休場《ST》
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