

*17:38JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は151円57銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円55銭 高値151円67銭 安値151円50銭 引け151円57銭

売買高総計27974枚

2年 429回 -0.120％

5年 148回 -0.090％

10年 363回 0.050％

20年 177回 0.425％

債券先物12月限は、151円55銭で取引を開始。前日のNY市場での米長期金利低下や日銀の10-12月期国債買入方針の据え置き決定を受けて買いが優勢になり、151円50銭から151円67銭まで上げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.27％、10年債は1.49％、30年債は2.05％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.21％、英国債は1.00％、オーストラリア10年債は1.48％、NZ10年債は2.09％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・9月消費者物価指数速報値（前年比予想：+3.3％、8月：+3.0％）

・21:30 米・8月個人所得（前月比予想：+0.2％、7月：+1.1％）

・21:30 米・8月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.7％、7月：+0.3％）

・21:30 米・8月コアPCE価格指数（前年比予想：+3.5％、7月：+3.6％）

・22:45 米・9月製造業PMI改定値（予想：60.5、速報値：60.5）

・23:00 米・9月ISM製造業景況指数（予想：59.5、8月：59.9）

・23:00 米・8月建設支出（前月比予想：+0.3％、7月：+0.3％）

・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：71.0、速報値：71.0）

・24:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し）

・02:00 メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン討論会参加（インフレと雇用）《KK》