

*08:25JST 9/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34390.72、+90.73）

・シカゴ日経先物は上昇（29705、大阪比+85）

・1ドル111円90-00銭

・VIX指数は低下（22.56、-0.69）

・岸田次期内閣による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29544.29、-639.67）

・ナスダック総合指数は下落（14512.44、-34.24）

・SOX指数は下落（3263.84、-50.55）

・米原油先物は下落（74.83、-0.46）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ変異種の感染拡大

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・9月中間期末

・鉱工業生産指数（8月）

・小売売上高（8月）

・百貨店売上高（8月）

・スーパー売上高（8月）

・対外対内証券投資（先週）

・住宅着工件数（8月）

・全国証券大会で黒田日銀総裁が挨拶

・「東京ゲームショウ2021 オンライン」開催（10月3日まで）

・東京など19都道府県に発令中の緊急事態宣言の期限

・日経平均の銘柄入れ替え売買

・アスタリスクが新規上場

・中国製造業PMI（9月）

・中国財新製造業PMI（9月）

・独失業率（失業保険申請率）（9月）

・ユーロ圏失業率（8月）

・独消費者物価指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）

・米2021会計年度末

・10月1日からの米政府機関閉鎖回避に向けた暫定予算案可決期限《ST》