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9/30の強弱材料

2021年9月30日 08:25

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記事提供元：フィスコ


*08:25JST 9/30
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（34390.72、+90.73）
・シカゴ日経先物は上昇（29705、大阪比+85）
・1ドル111円90-00銭
・VIX指数は低下（22.56、-0.69）
・岸田次期内閣による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（29544.29、-639.67）
・ナスダック総合指数は下落（14512.44、-34.24）
・SOX指数は下落（3263.84、-50.55）
・米原油先物は下落（74.83、-0.46）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・次期総選挙までの政治空白

留意事項
・9月中間期末
・鉱工業生産指数（8月）
・小売売上高（8月）
・百貨店売上高（8月）
・スーパー売上高（8月）
・対外対内証券投資（先週）
・住宅着工件数（8月）
・全国証券大会で黒田日銀総裁が挨拶
・「東京ゲームショウ2021　オンライン」開催（10月3日まで）
・東京など19都道府県に発令中の緊急事態宣言の期限
・日経平均の銘柄入れ替え売買
・アスタリスクが新規上場
・中国製造業PMI（9月）
・中国財新製造業PMI（9月）
・独失業率（失業保険申請率）（9月）
・ユーロ圏失業率（8月）
・独消費者物価指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）
・米2021会計年度末
・10月1日からの米政府機関閉鎖回避に向けた暫定予算案可決期限《ST》

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