

*17:41JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は151円86銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円82銭 高値151円89銭 安値151円81銭 引け151円86銭

売買高総計14350枚

2年 428回 -0.135％

5年 148回 -0.100％

10年 363回 0.035％

20年 177回 0.425％

債券先物12月限は、151円82銭で取引を開始。中国の大手不動産の経営危機懸念が続くなか、株安・円高進行を受けて買いが先行し、151円81銭から151円89銭まで上げた。その後は、今晩の米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表やパウエル米FRB議長の会見待ちムードが広がり、小動きになった。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.21％、10年債は1.32％、30年債は1.86％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.31％、英国債は0.80％、オーストラリア10年債は1.25％、NZ10年債は1.91％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・23:00 米・8月中古住宅販売件数（予想：589万戸、7月：599万戸）

・23:00 ユーロ圏・9月消費者信頼感指数速報値（予想：-5.9、8月：-5.3）

・03:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見《KK》