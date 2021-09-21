関連記事
pixiv、小説作品の「本文」対象検索を終了へ サーバー負荷軽減で
記事提供元：スラド
pixiv事務局は16日、創作系SNSであるpixivのサーバー負荷軽減のため、「本文」を対象とする検索サービスの提供を行うと発表した。リリースによれば、pixivに投稿された全ての小説作品における本文の総文字数は700億文字を超え、これが検索機能全体に大きな負荷をかけていたという。また検索結果に表示も時間がかかるなどの指摘が出ていた。根本的な解決の見込みがないことから、機能の提供終了という判断に至ったとしている（pixiv事務局）。
スラドのコメントを読む | ITセクション | ニュース | アナウンス | IT | データベース
関連ストーリー：
pixivとみんなの銀行が提携、2021年中にピクシブ支店が新設される予定 2021年06月25日
pixiv、パスワードが安全でないアカウントはログイン不可に 2021年05月07日
pixiv、脆弱なパスワードの登録を行えない仕組みを導入 2020年01月28日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- マイクロソフト、パーソナライズ対応のニュースサービス「Microsoft Start」発表 9/ 9 17:29
- デジタル庁が正式発足、初日はアクセスが集中しダウンも 9/ 2 16:26
- 政府共通プラットフォーム、利用低迷で打ち切りへ 8/30 18:30
- 商用利用可能な無料音声合成ツール「VOICEVOX」公開 8/ 7 17:23
- 最短15分の収録で自分の声を合成音声化、収益化も可能な「CoeFont CLOUD」 7/22 17:24