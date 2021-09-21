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pixiv、小説作品の「本文」対象検索を終了へ　サーバー負荷軽減で

2021年9月21日 17:05

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記事提供元：スラド

pixiv事務局は16日、創作系SNSであるpixivのサーバー負荷軽減のため、「本文」を対象とする検索サービスの提供を行うと発表した。リリースによれば、pixivに投稿された全ての小説作品における本文の総文字数は700億文字を超え、これが検索機能全体に大きな負荷をかけていたという。また検索結果に表示も時間がかかるなどの指摘が出ていた。根本的な解決の見込みがないことから、機能の提供終了という判断に至ったとしている（pixiv事務局）。　

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