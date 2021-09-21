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Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（前引け）

2021年9月21日 11:44

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記事提供元：フィスコ


*11:44JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（前引け）
■eワラント売れ筋トップ10（2021/09/21 11:35現在)

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　販売価格
1　イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) -14.00% 1.00 66.05円
2　ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) -10.52% 1.00 47.16円
3　ビットコイン2021年11月 プラス5倍トラッカー (46,000米ドル) -32.66% 4.40 6.08円
4　エヌビディア コール (280米ドル) -30.18% 6.62 1.65円
5　日経平均 マイナス3倍トラッカー (33,000円) +15.29% -5.96 15.85円
6　ビットコイン2021年11月 マイナス3倍トラッカー (51,000米ドル) +25.66% -1.86 8.07円
7　ビットコイン2021年10月 マイナス3倍トラッカー (45,000米ドル) +37.08% -2.46 6.16円
8　ファーストリテイリング プット (52,000円) -20.00% -5.93 0.41円
9　日経平均 プラス5倍トラッカー (25,000円) -9.80% 4.87 31.98円
10　ビットコイン2021年11月 プラス5倍トラッカー (13,000米ドル) -10.23% 1.00 24.15円

■eワラント値上がりトップ10（2021/09/21 11:35現在)

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　原資産騰落率（前日比）
1　日経平均 マイナス3倍トラッカー (29,500円) +80.82% -20.13 -2.16%
2　イーサリアム2021年11月 マイナス3倍トラッカー (3,700米ドル) +48.81% -2.13 -13.34%
3　イーサリアム2021年10月 マイナス3倍トラッカー (3,850米ドル) +40.78% -1.89 -13.27%
4　ビットコイン2021年10月 マイナス3倍トラッカー (45,000米ドル) +37.08% -2.46 -9.92%
5　ニアピン米ドルr2 (108円) +31.56% -58.19 -0.39%
6　イーサリアム2021年11月 マイナス3倍トラッカー (4,300米ドル) +29.85% -1.50 -13.34%
7　ビットコイン2021年11月 マイナス3倍トラッカー (51,000米ドル) +25.66% -1.86 -9.95%
8　キャタピラー プット (180米ドル) +25.29% -7.73 -4.72%
9　キャタピラー プット (210米ドル) +24.32% -5.40 -4.72%
10　金リンク債 プラス5倍トラッカー (1,750米ドル) +22.73% 22.70 +0.83%

注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

（出所：Eワラント証券ウェブサイト）《AK》

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