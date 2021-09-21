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Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（前引け）
*11:44JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（前引け）
■eワラント売れ筋トップ10（2021/09/21 11:35現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) -14.00% 1.00 66.05円
2 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) -10.52% 1.00 47.16円
3 ビットコイン2021年11月 プラス5倍トラッカー (46,000米ドル) -32.66% 4.40 6.08円
4 エヌビディア コール (280米ドル) -30.18% 6.62 1.65円
5 日経平均 マイナス3倍トラッカー (33,000円) +15.29% -5.96 15.85円
6 ビットコイン2021年11月 マイナス3倍トラッカー (51,000米ドル) +25.66% -1.86 8.07円
7 ビットコイン2021年10月 マイナス3倍トラッカー (45,000米ドル) +37.08% -2.46 6.16円
8 ファーストリテイリング プット (52,000円) -20.00% -5.93 0.41円
9 日経平均 プラス5倍トラッカー (25,000円) -9.80% 4.87 31.98円
10 ビットコイン2021年11月 プラス5倍トラッカー (13,000米ドル) -10.23% 1.00 24.15円
■eワラント値上がりトップ10（2021/09/21 11:35現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率（前日比）
1 日経平均 マイナス3倍トラッカー (29,500円) +80.82% -20.13 -2.16%
2 イーサリアム2021年11月 マイナス3倍トラッカー (3,700米ドル) +48.81% -2.13 -13.34%
3 イーサリアム2021年10月 マイナス3倍トラッカー (3,850米ドル) +40.78% -1.89 -13.27%
4 ビットコイン2021年10月 マイナス3倍トラッカー (45,000米ドル) +37.08% -2.46 -9.92%
5 ニアピン米ドルr2 (108円) +31.56% -58.19 -0.39%
6 イーサリアム2021年11月 マイナス3倍トラッカー (4,300米ドル) +29.85% -1.50 -13.34%
7 ビットコイン2021年11月 マイナス3倍トラッカー (51,000米ドル) +25.66% -1.86 -9.95%
8 キャタピラー プット (180米ドル) +25.29% -7.73 -4.72%
9 キャタピラー プット (210米ドル) +24.32% -5.40 -4.72%
10 金リンク債 プラス5倍トラッカー (1,750米ドル) +22.73% 22.70 +0.83%
注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
（出所：Eワラント証券ウェブサイト）《AK》
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