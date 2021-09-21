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9/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 9/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30500.05、+176.71）
・米長期金利は低下
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（33970.47、-614.41）
・ナスダック総合指数は下落（14713.90、-330.07）
・シカゴ日経先物は下落（29505、大阪比-845）
・1ドル109円40-50銭
・SOX指数は下落（3338.23、-82.92）
・VIX指数は上昇（25.71、+4.90）
・米原油先物は下落（70.14、-1.68）
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・国内ワクチン不足
留意事項
・大阪取引所新売買システム稼働
・日銀金融政策決定会合（1日目）
・基準地価（7月1日）
・工作機械受注（8月）
・食品スーパー売上高（8月）
・コンビニエンスストア売上高（8月）
・ツルハ、日本オラクルなど決算発表
・十倉経団連会長が記者会見
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（22日まで）
・米住宅着工件数（8月）
・米住宅建設許可件数（8月）
・米経常収支（4-6月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・経済協力開発機構（OECD）が世界経済見通しを公表
・米「モーターベラ」報道公開（22日まで、一般公開は23-26日）
・中国、台湾、韓国株式市場は休場
・国際原子力機関（IAEA）総会（20-24日まで）《ST》
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