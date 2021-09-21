

*08:40JST 9/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30500.05、+176.71）

・米長期金利は低下

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（33970.47、-614.41）

・ナスダック総合指数は下落（14713.90、-330.07）

・シカゴ日経先物は下落（29505、大阪比-845）

・1ドル109円40-50銭

・SOX指数は下落（3338.23、-82.92）

・VIX指数は上昇（25.71、+4.90）

・米原油先物は下落（70.14、-1.68）

・中国企業の信用不安

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・国内ワクチン不足

留意事項

・大阪取引所新売買システム稼働

・日銀金融政策決定会合（1日目）

・基準地価（7月1日）

・工作機械受注（8月）

・食品スーパー売上高（8月）

・コンビニエンスストア売上高（8月）

・ツルハ、日本オラクルなど決算発表

・十倉経団連会長が記者会見

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（22日まで）

・米住宅着工件数（8月）

・米住宅建設許可件数（8月）

・米経常収支（4-6月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・経済協力開発機構（OECD）が世界経済見通しを公表

・米「モーターベラ」報道公開（22日まで、一般公開は23-26日）

・中国、台湾、韓国株式市場は休場

・国際原子力機関（IAEA）総会（20-24日まで）《ST》