中国の宇宙ステーションに3カ月間滞在した宇宙飛行士、地球に帰還

中国の宇宙ステーション「天宮」の天和コアモジュールに3か月間滞在していた3人の宇宙飛行士が17日、無事地球へ帰還した (中国載人航天のニュース記事[1]、 [2]、 新華網日本語の記事、 South China Morning Post の記事、 動画)。

3人を乗せた宇宙船 神舟12号の帰還モジュールが軌道モジュールから分離したのは日本時間17日13時43分。帰還モジュールは14時34分に内モンゴル自治区の東風着陸場に着陸した。3人の健康状態は良好だという。

神舟12号は6月17日に酒泉衛星発射センターから打ち上げられ、天和にドッキングしていた。3人は3か月にわたって滞在し、2回の船外活動を含む技術試験や科学実験などの活動を行ったとのこと。

スラドのコメントを読む | サイエンスセクション | サイエンス | 宇宙 | 中国



関連ストーリー：

中国独自の宇宙ステーションのコアモジュール「天和」が打ち上げ成功 2021年05月01日

中国の宇宙ステーション実験機「天宮2号」、7月19日に南太平洋に制御落下へ 2019年07月17日

中国が宇宙飛行士2人を乗せた宇宙船の打ち上げと実験施設へのドッキングを成功させる 2016年10月21日

中国の宇宙ステーション「天宮1号」、来年地球に落下予定 2016年09月23日

中国独自の宇宙ステーション計画、完成は2022年頃予定 2014年09月16日