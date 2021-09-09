

*10:14JST アイモバイル---大幅続伸、今後の順調な収益拡大見通しを評価

アイモバイル<6535>は大幅続伸。前日に21年7月期の決算を発表、営業利益は33.8億円で前期比50.6％増益、従来予想の30億円を上回る着地になった。一方、22年7月期は37.5億円で同10.9％増益見通しとしている。連続2ケタ増益見通しが好感されているほか、中期計画では24年7月期営業利益目標を45億円と掲げている。成長強化領域を短中期的なドライバーとして、アセットを活用した戦略投資領域の収益化を目指すとしている。《TY》