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9/7の強弱材料

2021年9月7日 08:24

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記事提供元：フィスコ


*08:24JST 9/7
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29659.89、+531.78）
・大阪夜間の日経先物は上昇（30060、大阪日中比+310）
・1ドル109円80-90銭
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足

留意事項
・毎月勤労統計（7月）
・家計調査（7月）
・景気動向指数（7月）
・中国貿易収支（8月）
・中国外貨準備高（8月）
・独鉱工業生産指数（7月）
・ユーロ圏GDP確定値（4-6月）
・独ZEW期待指数（9月）
・南アフリカGDP（4-6月）
・エルサルバドルでヒットコインを世界初の法定通貨に採用《ST》

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