

*08:24JST 9/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29659.89、+531.78）

・大阪夜間の日経先物は上昇（30060、大阪日中比+310）

・1ドル109円80-90銭

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・毎月勤労統計（7月）

・家計調査（7月）

・景気動向指数（7月）

・中国貿易収支（8月）

・中国外貨準備高（8月）

・独鉱工業生産指数（7月）

・ユーロ圏GDP確定値（4-6月）

・独ZEW期待指数（9月）

・南アフリカGDP（4-6月）

・エルサルバドルでヒットコインを世界初の法定通貨に採用《ST》