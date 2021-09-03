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リコーリースなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <9322> ;川西倉庫;692%;42200;0.12;1144;1 <2804> ;ブルドック;503%;142300;0.19;2075;8 <4801> ;セントラルSP;485%;124700;0.22;2480;39 <8566> ;リコーリース;330%;102000;0.06;3705;45 <7963> ;興研;279%;8100;5.72;1854;6 <6087> ;アビスト;273%;13400;0.56;2961;-3 <9850> ;グルメ杵屋;257%;65300;0.12;995;12 <4678> ;秀英;191%;20200;0.35;419;2 <9900> ;サガミHD;172%;225800;0.27;1038;2 <3221> ;ヨシックス;167%;63600;1.34;2166;61 <9046> ;神電鉄;161%;9800;0.13;3560;30 <6096> ;レアジョブ;159%;54200;1.10;1380;-5 <7239> ;タチエス;158%;98200;1.44;1381;1 <7481> ;尾家産業;152%;6700;0.64;1128;11 <3067> ;東京一番;149%;22400;0.33;595;4 <9629> ;ピーシーエー;148%;10500;2.96;5490;-10 <8387> ;四国銀;148%;112800;0.71;733;5 <3232> ;三交GHD;142%;470400;0.11;513;12 <5261> ;リソルHD;133%;2000;0.52;3995;35 <4718> ;早稲アカ;122%;85600;0.70;962;2
[コメント]
リコーリースは売り長の需給状況が慢性化している。高値期日が接近しているが、足元でリバウンド基調が強まっており、買い方優位の需給状況に。《FA》
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