

*14:18JST 良品計画---急伸、8月既存店マイナス続くが相対的な底堅さを評価

良品計画<7453>は急伸。前日に8月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比9.9％減と4カ月連続の減少、客数が同2.9％増加した一方、客単価が同12.5％低下している。緊急事態宣言と天候不順で衣服・雑貨の売上が伸び悩んだもよう。ただ、同業他社も苦戦する中、2年前との比較でもほぼ同水準を確保できていることで、相対的な底堅さを評価する動きが優勢になっている。《YN》