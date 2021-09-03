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良品計画 急伸、8月既存店マイナス続くが相対的な底堅さを評価
記事提供元：フィスコ
*14:18JST 良品計画---急伸、8月既存店マイナス続くが相対的な底堅さを評価
良品計画<7453>は急伸。前日に8月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比9.9％減と4カ月連続の減少、客数が同2.9％増加した一方、客単価が同12.5％低下している。緊急事態宣言と天候不順で衣服・雑貨の売上が伸び悩んだもよう。ただ、同業他社も苦戦する中、2年前との比較でもほぼ同水準を確保できていることで、相対的な底堅さを評価する動きが優勢になっている。《YN》
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