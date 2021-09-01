関連記事
9/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 9/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28089.54、+300.25）
・1ドル109円90-00銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35360.73、-39.11）
・ナスダック総合指数は下落（15259.24、-6.65）
・シカゴ日経先物は下落（28070、大阪比-110）
・SOX指数は下落（3417.72、-28.72）
・VIX指数は上昇（16.48、+0.29）
・米原油先物は下落（68.50、-0.71）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・法人企業統計（4-6月）
・製造業PMI（8月）
・若田部日銀副総裁がオンライン記者会見
・新車販売台数（8月）
・デジタル庁発足
・中国財新製造業PMI（8月）
・ユーロ圏製造業PMI（8月）
・ユーロ圏失業率（7月）
・米ADP全米雇用報告（8月）
・米製造業PMI（8月）
・米建設支出（7月）
・米ISM製造業景況指数（8月）
・「OPECプラス」閣僚級会合《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ADP全米雇用報告など 9/ 1 06:30
- 8/31の強弱材料 8/31 08:22
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など 8/31 06:30
- 8/30の強弱材料 8/30 08:11
- 今日の注目スケジュール：小売売上高、ユーロ圏消費者信頼感指数、米中古住宅販売成約指数など 8/30 06:30