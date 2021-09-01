

*08:23JST 9/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28089.54、+300.25）

・1ドル109円90-00銭

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35360.73、-39.11）

・ナスダック総合指数は下落（15259.24、-6.65）

・シカゴ日経先物は下落（28070、大阪比-110）

・SOX指数は下落（3417.72、-28.72）

・VIX指数は上昇（16.48、+0.29）

・米原油先物は下落（68.50、-0.71）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・法人企業統計（4-6月）

・製造業PMI（8月）

・若田部日銀副総裁がオンライン記者会見

・新車販売台数（8月）

・デジタル庁発足

・中国財新製造業PMI（8月）

・ユーロ圏製造業PMI（8月）

・ユーロ圏失業率（7月）

・米ADP全米雇用報告（8月）

・米製造業PMI（8月）

・米建設支出（7月）

・米ISM製造業景況指数（8月）

・「OPECプラス」閣僚級会合《ST》