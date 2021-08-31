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ＪＴＯＷＥＲ 大幅続伸、東京都交通局と5Gの試行整備、検証で協定締結／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:55JST <4485> ＪＴＯＷＥＲ 9180 +720
大幅続伸。東京都交通局と都営地下鉄大江戸線都庁前駅構内での第5世代移動通信システム（5G）の試行整備、検証等に関する協定を締結したと発表している。インフラシェアリング（共用設備）を活用した5G電波環境の整備、検証、運用を担い、都が推進するデジタル化に貢献する。地下鉄構内でのインフラシェアリングによる5G電波環境整備は、国内初の試みという。《TY》
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