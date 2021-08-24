ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

債券先物は上げ渋り

2021年8月24日 12:30

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:30JST 債券先物は上げ渋り
長期国債先物2021年9月限寄付152円33銭 高値152円35銭 安値152円29銭 引け152円29銭

2年 427回 -0.135％5年 148回 -0.105％10年 363回 0.020％20年 177回 0.405％

24日午前の債券先物9月限は、上げ渋り。152円33銭で取引を開始し、152円35銭から152円29銭で推移し、152円29銭で午前の取引を終えた。現物債の取引では、2年債と5年債の気配が相対的に甘くなった。《MK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る