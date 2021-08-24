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すららネット 大幅に5日続伸、21年12月期の営業利益予想を上方修正、EdTech導入補助金の交付で（訂正）／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:31JST <3998> すららネット 2260 +88
下記のとおり修正します。
（誤）21年3月期の営業利益を
（正）21年12月期の営業利益を
大幅に5日続伸。21年12月期の営業利益を従来予想の3.23億円から4.41億円（前期実績5.40億円）に上方修正している。先端的教育用ソフトウェア導入実証事業費補助金（EdTech導入補助金）の交付が決定したため、ソフトウェア・サービス利用費などを売上計上した。一部コンテンツのリリース延期に伴う売上原価の減少に加え、販管費の縮小も利益を押し上げる見通し。《FA》
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