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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、加小売売上高など

2021年8月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、加小売売上高など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(7月)　-0.4％　-0.5％


シイエヌエスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1940円)

フューチャーリンクネットワークが東証マザーズに新規上場(公開価格:2470円)


＜海外＞
10:30　中・1年物貸出金利(8月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(8月)　4.65％　4.65％
15:00　英・小売売上高指数(7月)　　0.5％
21:30　加・小売売上高(6月)　5.0％　-2.1％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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