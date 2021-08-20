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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、加小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、加小売売上高など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(7月) -0.4％ -0.5％
シイエヌエスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1940円)
フューチャーリンクネットワークが東証マザーズに新規上場(公開価格:2470円)
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(8月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(8月) 4.65％ 4.65％
15:00 英・小売売上高指数(7月) 0.5％
21:30 加・小売売上高(6月) 5.0％ -2.1％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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