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三井物産を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（19日10:25時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*11:02JST 三井物産を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（19日10:25時点のeワラント取引動向）
上昇率上位は三井物産<8031>プット160回 9月 2,150円（+44.2%）、三井物産プット159回 9月 1,750円（+42.9%）、三井物産プット161回 9月 2,550円（+40.6%）、伊藤忠商事<8001>プット100回 9月 2,200円（+33.3%）、アルプスアルパイン<6770>コール60回 9月 1,350円（+29.6%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
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