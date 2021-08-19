

*11:02JST 三井物産を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（19日10:25時点のeワラント取引動向）

上昇率上位は三井物産<8031>プット160回 9月 2,150円（+44.2%）、三井物産プット159回 9月 1,750円（+42.9%）、三井物産プット161回 9月 2,550円（+40.6%）、伊藤忠商事<8001>プット100回 9月 2,200円（+33.3%）、アルプスアルパイン<6770>コール60回 9月 1,350円（+29.6%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》