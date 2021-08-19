

*08:10JST 8/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27585.91、+161.44）

・1ドル109円70-80銭

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34960.69、-382.59）

・ナスダック総合指数は下落（14525.91、-130.27）

・シカゴ日経先物は下落（27415、大阪比-185）

・SOX指数は下落（3208.83、-47.99）

・VIX指数は上昇（21.57、+3.66）

・米原油先物は下落（65.21、-1.13）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・首都圏新築分譲マンション（7月）

・豪失業率（7月）

・ユーロ圏経常収支（6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（8月）

・米景気先行指数（7月）《ST》