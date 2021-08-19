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8/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:10JST 8/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27585.91、+161.44）
・1ドル109円70-80銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34960.69、-382.59）
・ナスダック総合指数は下落（14525.91、-130.27）
・シカゴ日経先物は下落（27415、大阪比-185）
・SOX指数は下落（3208.83、-47.99）
・VIX指数は上昇（21.57、+3.66）
・米原油先物は下落（65.21、-1.13）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・首都圏新築分譲マンション（7月）
・豪失業率（7月）
・ユーロ圏経常収支（6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（8月）
・米景気先行指数（7月）《ST》
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