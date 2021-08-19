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NY原油：大幅続落で65.21ドル、株安を嫌気した売りが広がる

2021年8月19日 07:29

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記事提供元：フィスコ


*07:29JST NY原油：大幅続落で65.21ドル、株安を嫌気した売りが広がる
NY原油先物9月限は大幅続落（NYMEX原油10月限終値：65.21　↓1.13）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比-1.13ドルの65.21ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは64.26ドル-67.23ドル。ロンドン市場で67.23ドルまで買われたが、ニューヨーク市場では株安を嫌気して売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で64.26ドルまで下落した。《FA》

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