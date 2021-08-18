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NY原油：続落で66.59ドル、株安を警戒した売りが増える
記事提供元：フィスコ
*07:29JST NY原油：続落で66.59ドル、株安を警戒した売りが増える
NY原油先物9月限は続落（NYMEX原油9月限終値：66.59 ↓0.70）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比-0.70ドルの66.59ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは66.33ドル-67.72ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて67.72ドルまで戻したが、株安を警戒して66.33ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に66ドル台後半で推移した。《FA》
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