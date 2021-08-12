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【M&A速報：2021/08/12（2）】動画配信サービス「Paravi」運営のPPJ、PLAYと資本業務提携

2021年8月12日 16:37

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記事提供元：フィスコ


*16:37JST 【M&A速報：2021/08/12（2）】動画配信サービス「Paravi」運営のPPJ、PLAYと資本業務提携
■動画配信サービス「Paravi」運営のプレミアム・プラットフォーム・ジャパン、動画配信マネジメントシステム開発のPLAYと資本業務提携

■ブレインパッド<3655>、自然言語処理技術をもつ子会社Myndを吸収合併

■琉球アスティーダスポーツクラブ<7364>、9900万円の第三者割当増資を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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