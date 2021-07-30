Shinwa　大幅に3日続伸、同業のアイアートを株式交換で完全子会社化、交換比率1：2544.5／新興市場スナップショット



*11:17JST <2437> Shinwa 447 +31

大幅に３日続伸。美術品などのオークションを運営するアイアート（東京都港区）を株式交換で完全子会社化すると発表している。アイアート株1株に対し、Shinwa Wise Holdings株2544.5株を割当交付する。同業他社との統合で規模拡大を目指す。アイアート代表の伊勢彦信氏は世界有数の美術品コレクターとして知られ、同社は欧州やアジアでアートビジネスのネットワークを持つとされる。《FA》