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Shinwa 大幅に3日続伸、同業のアイアートを株式交換で完全子会社化、交換比率1：2544.5／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:17JST <2437> Shinwa 447 +31
大幅に３日続伸。美術品などのオークションを運営するアイアート（東京都港区）を株式交換で完全子会社化すると発表している。アイアート株1株に対し、Shinwa Wise Holdings株2544.5株を割当交付する。同業他社との統合で規模拡大を目指す。アイアート代表の伊勢彦信氏は世界有数の美術品コレクターとして知られ、同社は欧州やアジアでアートビジネスのネットワークを持つとされる。《FA》
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