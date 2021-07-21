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商船三井に逆張りのプット買いが目立つ（21日10:31時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*11:15JST 商船三井に逆張りのプット買いが目立つ（21日10:31時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ商船三井<9104>プット92回 8月 4,450円を逆張り、商船三井プット90回 8月 3,150円を逆張り、丸井グループ<8252>コール5回 8月 2,100円を順張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしては日本郵船<9101>コール128回 8月 5,950円、ビットコイン2021年8月 マイナス3倍トラッカー1回 8月 35,000米ドル、コナミホールディングス<9766>コール58回 8月 7,100円、韓国200種株価指数プット343回 8月 375ウォン、日経平均 プラス5倍トラッカー77回 9月 28,000円などが見られる。
上昇率上位は日本通運<9062>コール23回 8月 11,300円（+50.0%）、キヤノン<7751>プット206回 8月 2,550円（+30.1%）、日本郵船コール128回 8月 5,950円（+27.0%）、キヤノンプット205回 8月 2,150円（+25.0%）、大日本印刷<7912>コール7回 8月 3,100円（+22.6%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
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