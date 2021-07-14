ＮＰＣ　大幅続伸、第3四半期好決算をポジティブ視／新興市場スナップショット



*13:21JST <6255> ＮＰＣ 863 +71

大幅続伸。前日に21年8月期第3四半期決算を発表、営業利益は前年同期比2.2倍の8.22億円で着地した。装置関連事業で米太陽電池メーカーの製造ライン向け装置の改造・増設や国内電子部品業界向けのFA装置が好調だったことに加え、原価低減で利益率が向上した。環境関連事業の売上も堅調に推移した。通期予想は前期比41.4％減の5.15億円で据え置いたが、第3四半期累計時点で既に上回っている。《TY》