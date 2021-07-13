関連記事
13日の日本国債市場概況：債券先物は152円25銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:36JST 13日の日本国債市場概況：債券先物は152円25銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円21銭 高値152円26銭 安値152円19銭 引け152円25銭
売買高総計15906枚
2年 426回 -0.125％
5年 148回 -0.125％
10年 363回 0.020％
20年 176回 0.400％
債券先物9月限は、152円21銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の底堅い推移を受けて売りが先行し、152円19銭まで下げた。その後、財務省の20年債入札への需要期待から買われたといわれ、152円26銭まで上げた。20年債入札の結果は順調であった。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.23％、10年債は1.36％、30年債は1.99％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.29％、英国債は0.64％、オーストラリア10年債は1.31％、NZ10年債は1.66％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・6月消費者物価指数（前年比予想：+4.9％、5月：+5.0％）
・01:00 米FRB主催イベント（ミネアポリス、アトランタ、ボストン各地区連銀総裁ら参加）
・02:00 米財務省・30年債入札
・03:00 米・6月財政収支（予想：-1920億ドル、20年6月：-8640.74億ドル）《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米インフレ指標発表後は当局者発言を注視 7/13 17:25
- 米国株高を映して25日線回復後はこう着感の強い相場展開に【クロージング】 7/13 16:11
- 大阪金概況：上昇、円安・ドル高で割安感意識 7/13 16:05
- 日経VI：低下、株価上昇で警戒感が後退 7/13 16:00
- マザーズ先物概況:反落、25日線を割れるも5日線は維持、 7/13 15:58