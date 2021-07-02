大丸梅田店・大丸心斎橋店・心斎橋パルコの合同夏セール2021

大阪の大丸梅田店・大丸心斎橋店・心斎橋パルコの3店舗が、2021年夏セールを合同開催。

■3店舗合同の2021年夏セール

大丸梅田店・大丸心斎橋店・心斎橋パルコでは、「あっちもこっちも、のぞいていかへん？」をテーマに、「大丸のクリアランスセール」と「パルコのグランバザール」を同時開催。各館、対象の人気ブランドを、お得にゲットできるチャンスだ。

■心斎橋パルコ

心斎橋パルコでは、アンダーカバー(UNDERCOVER)の対象商品が30%オフに。ファセッタズム(FACETASM)では30%から40%オフ、コーチ(COACH)では30%から50%オフのセールを行う。

■大丸梅田店

大丸梅田店では、ケイト・スペード ニューヨーク(kate spade new york)や、マーク ジェイコブス(MARC JACOBS)がセールに。メンズのトミー ヒルフィガー(TOMMY HILFIGER)や、ポール・スミス(Paul Smith)も対象となる。

■大丸心斎橋店

大丸心斎橋店は、マルニ(MARNI)、ヴェルサーチェ(VERSACE)、アミ アレクサンドル マテュッシ(ami alexandre mattiussi)といった人気ブランドに注目。ディーゼル(DIESEL)、マーガレット・ハウエル(MARGARET HOWELL)のアイテムもお得にゲットすることができる。

合同セールの開催に合わせて、ショッピングがさらに楽しくなる企画も実施。大丸・松坂屋アプリ会員限定で、大丸梅田店・心斎橋店・心斎橋パルコ“それぞれの店舗で使える”食事クーポンを配布するほか、心斎橋パルコでは商品券やオリジナルグッズが当たる抽選会などの特別イベントも行う。

【詳細】

大丸梅田・大丸心斎橋・心斎橋パルコ合同セール

開催期間：2021年6月25日(金)～

■心斎橋パルコ

＜対象店舗例・オフ率＞※店舗によってスタート日が異なる。

1F：アンダーカバー マッドストア アンダーカバー 対象商品30%オフ

2F：アイン 30～50％オフ(一部除外品あり)、ファセッタズム 30～40％オフ(一部除外品あり)、ザ ノース フェイス アンリミテッド 一部商品30%オフ、ウールリッチ 対象商品30～40％

3F：ランド オブ トゥモロー 一部商品20～50％、ウィムガゼット 20～50％オフ、スタンニングルアー 一部商品セール価格、スタージュエリー ガール ＋ スタージュエリーメンバーズ限定全品10%オフまたはWポイント、ダイアグラム セール商品30～50％オフ、ロペ 15～50％オフ、ヴァジック 対象商品50%オフ、コーチ 30～50％オフ(一部除外商品あり)、マイケル・コース 一部商品セール価格、フルラ 一部商品セール価格、ステュディオス 一部商品セール価格

4F：ウサギオンラインストア 20%オフ～(除外品あり)、パブリック トウキョウ セール商品 10%～50%オフ、ユナイテッド トウキョウ セール商品10%～40パーセントオフ、ルトリオアバハウス 一部商品10～50%オフ、アダム エ ロペ 10～40％オフ(一部除外品あり)、ダイアナ セール商品10%～40%オフ(除外品あり)

■大丸梅田店

＜対象店舗例＞※店舗によってスタート日が異なる。

1F西婦人服・紳士服：ドゥクラッセ

3Fアクセサリー：アッシュ・ペー・フランス ブティック、ミスティ、フォリフォリ、フェスタリア ビジュソフィア、テイクアップ、ウィスプ、スワロフスキー、アイデクト、ミッレフィオーリ

4F婦人くつ シンデレラアベニュー：アシックスウォーキング、アンピオ、モードカオリ、ミハマ、イング、リズ ラフィーネ、ルフレジュイール、カンペール、ヤスプラス、ヴィタノーヴァ、キスコ、バークレー、ウィズウィズ、ウィズ、アクセソワール、セーヌドブルージュ、サヤ、ワークス、イーボル、卑弥呼、ウォーターマッサージ、モード・エ・ジャコモ、クロールバリエ、ジェリービーンズ、アトモスピンク、サヴァサヴァ、あしながおじさん、ENあしながおじさん、タラントン by ダイアナ、楽歩堂(ウィン)、フィットフロップ、shoelist by 楽歩堂、アグ、ビューフォート、ビューウォーク、フィットフィット、マナ、ボントレ、エコー、ウニサ、オゥ バニスター、銀座かねまつ、ガボール

4F婦人バッグ：ヒロフ、ラシット、レスポートサック、ユーバイ ウンガロ、パトリック コックス、マーガレット・ハウエル アイデア、ジルスチュアート、ピンキー＆ダイアン、アニエスベー ボヤージュ、ペレボルサ、ケイト・スペード ニューヨーク、サマンサタバサ、ロンシャン

4F婦人肌着 オー・ランジェリーゼ：アモスタイル バイ トリンプ、インティミッシミ、キッドブルー、シュット！インティメイツ、トリンプ、リサマリ、アンブラ

5F婦人服ヤング／ミチカケ／ライフスタイル雑貨／コスメ：トッコ、ゾフ、プラステ、マリークヮント、ザ・ヴァージニア、バナーバレット、ミエーレ、レッセ・パッセ、ドロワット・ロートレアモン、ブルーレーベル・クレストブリッジ、ジルスチュアート、ズッカ、ディアプリンセス/ビドンナ、ラグナムーン、マーク ジェイコブス、ココディール、ノエラ、トランテアン ソン ドゥ モード、ニューミンクオリネスト

6F婦人服 キャリア：イネド、エフデ、7-IDコンセプト、ダイアグラム、ローファッジ、Airpapel、アナイ、カリテスケープ、タバサ、ディジット、バンヤードストーム、ヒューマンウーマン、ボッシュ、ミーア、アステリズム、リップスター、23区、パオデロ、ルーニィ、クード シャンス、アイシービー、組曲、J.プレス、ピンキー&ダイアン、アンタイトル、ウヴラージュクラス、リュクス アーモワール カプリス、リミ フゥ、ロートレアモン、ラ・エフ、インディヴィ、ジェットセット ソロプラス、セオリー、ダブルスタンダードクロージング、ナラカミーチェ、ノーリーズ、ビアッジョブルー、ミッシェルクラン(MICHEL KLEIN)、リフレクト、ジャンニ・ロ・ジュディチェS、ジョルジュ レッシュS、クリスチャンオジャールS、23区S、ミッシェル クランS

7F婦人服 アダルト：スマートピンク、モディファイ、キャラ・オ・クルス、レリアン、レリアンプラスハウス、リザラベニュー、アドーア、エクスクルーシヴ バイ アッシュ・ペー・フランス、オールド イングランド、エッシュ、エッシュL、セオリー リュクス、クレッシェント、トピィーズ、自由区、ヒロコビス、トゥービーシック、マッキントッシュ ロンドン、スーナウーナ、49AV.、ジュンコ シマダ、ワイズ、アクアスキュータム、アマカ、ヨシエイナバ、レキップ、ルネ、ユキコハナイ、ダナパリ、ベルサフィーナ、エポカ、ヒロコ コシノ、モガ、コムサステージ(コムサ／ギャバジンK.T／K.T／アルチザン／バジーレ28／ベータ)、トゥルーネイビー銀座花菱、クリスチャン・オジャール L&R、ヒロコビスグランデ、UNTITLED T&L、コムサコンフォート、INDIVI L、23区L、J.プレスL、マリナ リナルディ、ヨーガンレール、スーパービューティbyオーラボー、マドモアゼルノンノン

8F紳士服／スポーツウエア：コロンビア、ブラック＆ホワイト、アンパスィ、アディダスゴルフ、エーグル、カステルバジャック、G／フォア、アダバット、ニューバランス ゴルフ、ダーバン、アラミス、イージーオーダー、トヴホプラススタッツ、キャロウェイアパレル、ピン アパレル、ジャックバニー

9F紳士服：トミー ヒルフィガー、ムッシュニコル キャナルドゥ、トルネードマート、P.S.FA プラチナ、ニコルクラブフォーメン、ディーゼル、ポロ ラルフ ローレン、ヴァンヂャケット、エンポリオ アルマーニ、ブラックレーベル・クレストブリッジ、エポカ ウォモ、マッキントッシュ フィロソフィー、マッキントッシュ ロンドン、ポール スチュアート、コルネリアーニ、スコッチハウス、コムサステージ メン、アクアスキュータム、アバハウス ラストワード ガーデン、バッファローボブズ、タケオキクチ、リプレイ、ポール・スミス、ポール・スミス コレクション、ガルニエエス・テー・デュポン、パパス

■大丸心斎橋店

＜対象店舗例＞※店舗によってスタート日が異なる。

本館1F アクセサリー：スワロフスキー

本館3F ラグジュアリーファッション・シューズ：アミ アレクサンドル マテュッシ、ヴェルサーチェ、エルマンノ シェルヴィーノ、ザネラート、シジェーム ギンザ、トリー バーチ、ニール バレット、マルニ

本館4F ファッションウエア/ファッション雑貨：MoMAデザインストア、m-i-d、エッセンスオブアナイ、カレンソロジー、ザ マーク ジェイコブス、ジャンニキアリーニ、ゼア、セオリー、ディーゼル、デザインワークス、デンハム、プルミエ アロンディスモン、ポール・スミス、エブール

本館5F ファッションウエア/レディスシューズ：グレースコンチネンタル、アドーア、インディビ、エポカ、23区、SHINSAIBASHI、ダブルスタンダードクロージング、プレインピープル、ブルーレーベル・クレストブリッジ、ブラックレーベル・クレストブリッジ、βレディース&メン、ポロ ラルフ ローレン、マーガレット・ハウエル、ルネ、ロートレアモン、ヨーガンレール＋ババグーリ、アクセソワール、アージレBYルコライン、アルネ、ウィズ、カンペール、セヴントゥエルヴサーティ、セーヌドブルージュ、ソレル、ハイド&ジャック、ボイルブランシェ、ロックポート、アグ、ウニサカラーノ、コール ハーン、スタッカート、タマリス、ノーネーム、ファビオ ルスコーニ、ブソラ、ボントレ、マインセルフ、メフィスト、ルカグロッシィ

本館6F ファッションメンズウエア/ファッション雑貨：サムソナイト ブラックレーベル、フィッツジェラルド バイ フェアファクス、エポカウォモ、コール ハーン、D/him、バブアー、ヒッキー・フリーマン、フリーマンズスポーティングクラブ、ボブフォーメランジトップ、ボルサリーノ、ワールドシューファクトリーマドラス、トゥミ、エス・テー・デュポン