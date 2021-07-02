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7/2の強弱材料

2021年7月2日 08:21

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記事提供元：フィスコ


*08:21JST 7/2
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（34633.53、+131.02）
・ナスダック総合指数は上昇（14522.38、+18.42）
・シカゴ日経先物は上昇（28785、大阪比+155）
・1ドル111円50-60銭
・VIX指数は低下（15.48、-0.35）
・米原油先物は上昇（75.23、+1.76）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（28707.04、-84.49）
・SOX指数は下落（3295.06、-50.25）
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・マネタリーベース（6月）
・日銀営業毎旬報告（6月30日現在）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の2020年度運用状況
・宮園GPIF理事長が記者会見
・ファーストリテイリング<9983>の国内ユニクロ売上高（6月）
・ユーロ圏生産者物価指数（5月）
・米雇用統計（6月）
・米貿易収支（5月）
・米製造業受注（5月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・英独首脳会談《ST》

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