

*08:21JST 7/2

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34633.53、+131.02）

・ナスダック総合指数は上昇（14522.38、+18.42）

・シカゴ日経先物は上昇（28785、大阪比+155）

・1ドル111円50-60銭

・VIX指数は低下（15.48、-0.35）

・米原油先物は上昇（75.23、+1.76）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28707.04、-84.49）

・SOX指数は下落（3295.06、-50.25）

・米長期金利は上昇

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・マネタリーベース（6月）

・日銀営業毎旬報告（6月30日現在）

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の2020年度運用状況

・宮園GPIF理事長が記者会見

・ファーストリテイリング<9983>の国内ユニクロ売上高（6月）

・ユーロ圏生産者物価指数（5月）

・米雇用統計（6月）

・米貿易収支（5月）

・米製造業受注（5月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・英独首脳会談《ST》