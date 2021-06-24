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アルマード 初値861円、公開価格を2.2％下回る、卵殻膜配合の食品や化粧品の企画・開発／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:31JST <4932> アルマード 879 -
公開価格（880円）を2.2％下回る861円で初値を付けた。会社設立は00年10月18日。卵殻膜を配合した食品、化粧品の企画・開発・販売などを手掛ける。22年3月期の営業利益予想は前期比55.7％増の8.20億円。TV通販や直販が堅調に推移するほか、広告展開で新規獲得が進んでEC通信販売を主とする外販（OEM販売）が伸び、利益が拡大すると見込んでいる。《FA》
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